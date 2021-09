Das Heimspiel der SG Rieschweiler in der Fußball-Verbandsliga am Samstag gegen den SV Morlautern musste wegen eines Corona-Falles aufseiten der Gastgeber abgesagt werden. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie es dem Spieler geht.

„Dem betreffenden Spieler geht es den Umständen entsprechend gut, er hat jedenfalls keinen schweren Verlauf“, berichtet Jürgen Brödel, Spielleiter der SG Rieschweiler, über den noch unter 20-Jährigen, der seit Bekanntwerden der Infektion für 14 Tage in Quarantäne ist. Die drei anderen SGR-Spieler, die wegen diverser Covid-Symptome erst mal Verdachtsfälle waren, seien bei Schnelltests inzwischen aber „Gott sei Dank alle negativ getestet worden“, so Brödel.

Das Bestätigungsschreiben des Gesundheitsamtes sei am Montag an den Verbandsliga-Leiter Klaus Karl rausgegangen, „aber die Morlauterer hatten der Absage ja auch im Vorfeld zugestimmt“, verdeutlicht Brödel. Einen Nachholtermin für die Partie gibt es noch nicht. „Da muss ich mich mit meinem Morlauterer Kollegen noch abstimmen. Wir spielen am 15. September ja noch im Verbandspokal in Ramstein. Vielleicht klappt es am 29. September oder am ersten Mittwoch im Oktober“, äußert sich der SGR-Spielleiter dazu.

Die nächste Verbandsliga-Begegnung der SG Rieschweiler am kommenden Wochenende beim SV Steinwenden (Anpfiff: Samstag, 17 Uhr) ist laut Brödel von der jetzigen Corona-Absage nicht betroffen. „Der eine Spieler ist in Quarantäne, die anderen sind alle negativ getestet, wir können also spielen“, sagt er.