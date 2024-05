Am Dienstag hat eine Schülerin der Sulzbacher Gemeinschaftsschule Vopeliuspark Reizgas in Richtung einer Schülergruppe versprüht und sieben Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet, sei die gesamte Schule evakuiert, und der Schulbetrieb für den restlichen Tag eingestellt worden. Vor Ort haben Rettungskräfte rund 30 Schüler und Lehrer medizinisch versorgt. Davon wurden sieben Schüler mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht. Zum Vorfall, der sich gegen 11.50 Uhr in der zweiten großen Pause ereignete, ermittelt nun der Kriminaldienst Sulzbach. Laut Information des stellvertretenden Schulleiters werde der Schulbetrieb am Tag nach der Reizgasattacke am Mittwoch wieder normal aufgenommen, so die Polizei. Warum die Schülerin, die laut Polizei noch nicht volljährig ist, das Reizgas versprüht hat, wird nun ermittelt. Zuvor hatte ein 13-jähriger Schüler im Januar an der Blieskasteler Geschwister-Scholl-Schule Reizgas versprüht und damit 67 Personen verletzt.