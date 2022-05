Der Schäferhundeverein Zweibrücken 1922 feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lässt der Landesverband Rheinland-Pfalz am Wochenende zwei Jugendveranstaltungen am Zweibrücker Vereinsheim an der Gersbergerhofstraße 100 bei Niederauerbach über die Bühne gehen. Am Samstag wird dort ab 10.30 Uhr die Landesprüfung aller Rassen im Jugendbereich abgenommen, dabei geht es auch um internationale Gebrauchshundeprüfungen. Laut Landesjugendwartin Ann-Katrin Jung aus Neuhütten werden fünf Prüflinge erwartet. Für Sonntag ist eine Zuchtschau ab 9.30 Uhr geplant, bei der junge Hundeführerinnen und Hundeführer ihre Schäferhunde, insgesamt 44, vorstellen. Jung betont, dass alle Interessierten willkommen sind und zuschauen können, nicht nur Vereinsmitglieder und Hundebesitzer.