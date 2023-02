95 Reiter mit 224 Pferden haben sich zum Saisonauftakt im Zweibrücker Landgestüt angemeldet, wo der Club Saar-Pfälzische r Springreiter am Samstag und Sonntag das erste Turnier des Jahres veranstaltet.

Es geht recht locker in die Saison, die Anforderungen reichen bis zum mittelschweren Springen der Ein-Sterne-Klasse mit 1,25 Meter hohen Hindernissen. Fast 280-mal wird am Wochenende die Startglocke läuten. Neben Profis wie Steffen Hauter (Großsteinhauserhof), Niclas Betz (Limbach), Melanie Bischoff-Zutavern (Miesau), Caroline Fritz (Merzig), Hans-Günter Klein (Namborn) und Sebastian Kirst (Traben-Trarbach) satteln viele Amateure, am Sonntag sind ihnen eine A*-Stilspringen und ein L-Springen vorbehalten.

Der Springreiter-Club veranstaltet in diesem Jahr sieben Turniere im Landgestüt, vier in der Halle und drei im Freien. Höhepunkte der Freilandturniere sind die schweren Springen der Zwei-Sterne-Klasse.

Zeitplan

Samstag: 9.30 Uhr Gewöhnungsspring-Leistungsprüfung nach Clear Round, 11 Uhr A**-Springpferdeprüfung, 12.30 Uhr L-Springpferdeprüfung, 13.30 Uhr A**-Springen, 15.45 Uhr L-Springen, 17.15 Uhr M*-Springen

Sonntag: 9.30 Uhr A*-Stilspringen, 11.30 Uhr A**-Springen, 13.30 und 14.15 Uhr L-Springen, 15.30 Uhr M*-Springen.