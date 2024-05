Eine Spendensumme in Höhe von 9100 Euro stellen die Bikerfriends „Saar-Pfalz Stromer“ drei karitativen Vereinen zur Verfügung. Die Summe wurde beim diesjährigen „Bikersday“ am letzten Aprilwochenende auf dem Sportgelände der VB Zweibrücken gesammelt. An zwei Tagen gab es dort eine Motorradhändlermeile, Live-Musik mit mehreren Bands, eine Tombola und einen Motorrad-Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Strickler.

Die Benefizveranstaltung stand unter dem Motto „Kinder brauchen Hilfe!“ Laut Günter Österreicher – Sprecher der „Saar-Pfalz Stromer“ – erhält der Zweibrücker Kinderschutzbund einen Scheck in Höhe von 4100 Euro. Das gemeinnützige Saar-Pfalz-Chapter der Biker-Organisation B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse), das sich gegen jegliche Form von Kindesmissbrauch einsetzt, sowie das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz erhalten jeweils 2500 Euro.

Nächstes Jahr Neuauflage

Österreicher dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern und Edeka Ernst für die Wertschätzung und die großzügige Spende im Vorfeld der Veranstaltung. „Wir sind sicher, dass das Geld bei den hilfsbedürftigen Kinder ankommt. Auch im nächsten Jahr werden wir wieder einen Zweibrücker Bikersday für einen guten Zweck durchführen.“

Die „Saar-Pfalz Stromer“ bestehen aus 19 Personen im Alter zwischen 19 und 72 Jahren, die das Motorradfahren zu ihrem liebsten Hobby gemacht haben. Die Gruppe trifft sich regelmäßig zu gemeinsamen Ausfahrten, zum gemütlichen Beisammensein und Benzingesprächen.