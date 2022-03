Nebringen-Gäufelden. Laszlo Godde vom Süd-Bundesligisten Squash Factory Saar-Pfalz, der seine Heimspiele in Zweibrücken austrägt, hat bei den 44. deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften am Sonntag im baden-württembergischen Nebringen-Gäufelden den Titel des Deutschen Meisters in der Altersklasse U19 gewonnen.

Nach fast vier Dekaden holte der 18-jährige Godde damit wieder im männlichen Bereich einen U19-Meistertitel an die Saar, dessen Verband die Squash Factory Saar-Pfalz (der frühere SC Güdingen) angehört. Nach drei Auftaktspielen, die Godde in Nebringen-Gäufelden westlich von Tübingen, alle glatt mit 3:0 für sich entschied, war das Finale dann ein echter Krimi.

Denn der Nachwuchsspieler des hiesigen Bundesligisten lag gegen den Taufkirchener Florian Stöger bereits mit 0:2 nach Sätzen zurück, bis eine rabiate Taktikänderung schließlich zum Erfolg führte. Godde nahm in dem rasanten Match das Tempo etwas raus, spielte variantenreicher, zum Beispiel mit mehr Lobs. Der fünfte und entscheidende Satz endete nach einem fast einstündigem Match mit sehr langen Ballwechseln und immenser Geschwindigkeit mit 11:9 zugunsten Goddes. Johannes Wessela, Manager der Squash Factory war unter den über etwa hundert Zuschauern und gratulierte als einer der Ersten.

Bald erster Einsatz in einem Bundesliga-Heimspiel

Es war auch eine kleine Genugtuung für ihn, hielt er doch unbeirrt an der Verpflichtung von Goddes vor zwei Jahren fest. Der junge Mann wurde seither schon mehrfach erfolgreich im Bundesliga- Team eingesetzt, allerdings noch nie bei einem Heimspiel. Das wird sich ändern. SF-Trainer Rudi Rohrmüller gab bekannt, dass der frischgebackene Deutsche Meister und Dritte der europäischen U19-Rangliste am 24. April im Heimspiel gegen den 1. SC Kempten im Court stehen soll.