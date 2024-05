Das Pfalzfest findet vom 7. bis 16. Juni bereits zum dritten Mal auf dem Festgelände vor der Friedrich-Ebert-Halle statt. Ludwigshafens größtes Volksfest bietet nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) einen ausgewogenen Mix aus faszinierenden Fahrgeschäften, buntem Rahmenprogramm und einer Vielfalt an gastronomischen Angeboten.

Im alten Schulbus wird Wein serviert

Insgesamt stehen sieben neue Fahrgeschäfte auf dem Platz, darunter das neue Riesenrad „White Star“. Weitere Fahrgeschäfte sind: das Karussell „Aviator“, das die Mitfahrer in atemberaubende Höhen schraubt, die Wildwasserbahn „Big Splash“, das Rundfahrgeschäft „Break Dance“, die Looping-Bahn „Robotix“, die Geisterbahn „Ghost Villa“ und die Berg- und Talbahn „Starlight Express“. Neu auf dem Platz ist der „Wineliner“, ein historischer Schulbus, der in eine Weinbar umgebaut wurde. Hier werden edle Weine und Rustipani angeboten.

Mit der Hausbrauerei Mayer und der Eichbaum Brauerei sind beide großen Brauereien aus Ludwigshafen und Mannheim vertreten. Das fest startet am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr, mit Freifahrten auf allen Fahrgeschäften, am Abend gegen 22.30 Uhr wird das erste große Höhenfeuerwerk gezündet.

Familientag am 12. Juni

Am Samstag, 8. Juni, rocken Grand Malör ab 18 Uhr das Bier- und Weindorf im Ebertpark. Am 10. und 11. Juni findet bei gutem Wetter erstmals ein Ballonglühen auf dem Pfalzfest statt. Der Familientag mit vergünstigten Preisen ist am Mittwoch, 12. Juni. Am Tag darauf, Donnerstag, 13. Juni, ist Ladies Night: Die Frauen fahren zum halben Preis an allen Fahrgeschäften. Veranstalter des Pfalzfestes ist der Schaustellerbetrieb Göbel Worms in Kooperation mit der Lukom.