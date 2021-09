Rieschweiler-Mühlbach. Das Verbandsliga-Heimspiel der SG Rieschweiler gegen den SV Morlautern am Samstag ist abgesagt worden. Der Grund: Ein Rieschweiler Spieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie SGR-Spielleiter Jürgen Brödel am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, muss der Akteur nun für zehn Tage in Quarantäne. Der fragliche, ungeimpfte Spieler hat am Dienstag noch mittrainiert, sich am Mittwoch aber vom Training abgemeldet, weil er sich unwohl fühlte. Am Donnerstag habe der Kicker dann einen Schnelltest gemacht und als auch der positiv gewesen sei, beim Arzt noch einen PCR-Test. Dessen Ergebnis lag dann am Freitag vor. „Wir hatten gleich Kontakt mit dem Gesundheitsamt und telefonisch mit Klassenleiter Klaus Karl“, sagt Brödel weiter. In der ersten SGR gibt es laut Brödel noch drei weitere Verdachtsfälle.

Die Austragung des Bezirksliga-Spiels der zweiten Mannschaft gegen den FK Clausen (Sonntag, 15 Uhr) sei indes nicht gefährdet. „Die Mannschaften haben Gott sei Dank auf getrennten Plätzen trainiert. Und sicherheitshalber haben alle Spieler der zweiten Mannschaft am Donnerstagabend noch einen Test gemacht. Da war alles negativ“, erklärt Brödel.