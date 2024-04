Ein Osterhase mit einem abgeknickten Ohr – so sah die Lösung für unser Osterrätsel aus. 62 Leser haben mitgemacht. Wir haben zehn Gewinner ausgelost.

Vom Bubenhauser Kreisel über den Hauptfriedhof ans ehemalige Evangelische Krankenhaus. Durch die Innenstadt, vorbei an Gestüt und Rosengarten ans Freibad. Hoch auf den Kreuzberg an die Hochschule. Welche Orte die Teilnehmer dieses Jahr suchen müssen, das stand schon von vornherein fest. Auch die Reihenfolge, in der man sie besucht, war egal. Es gab aber an alle 20 Orten Zahlen zu finden, um sie wie beim Spiel Malen nach Zahlen zu verbinden. So entstand der Osterhase: Kreisel, Friedhof und Krankenhaus bildeten den Bauch, die Punkte in der Innenstadt den Kopf. Ein Ohr knickte nach rechts ab bis zum Freibad, eins war nach oben gereckt – die Hochschule.

62 Lösungen haben wir bekommen. Bei allen war der Osterhase zu erkennen, auch wenn der ein oder andere den Bubenhauser Kreisel mit dem Kinokreisel verwechselt hatte. Sehr gefreut haben wir uns, dass manche Leser uns schrieben, wie ihnen das Rätsel gefallen hat. Denn das ist die Absicht dahinter: Unseren Lesern eine kleine Freude zu Ostern zu machen, sie zum Spaziergang durch die Stadt einzuladen und auf die ein oder andere Besonderheit aufmerksam zu machen, die man sonst vielleicht gar nicht wahrnimmt, weil man achtlos daran vorbeigeht.

Zu gewinnen gab es auch wieder etwas: zehn Gutscheine im Gesamtwert von 230 Euro, als Hauptpreis einen 100-Euro-Gutschein vom Zweibrücker Reisebüro Schmid, den uns Inhaber Michael Hugo zur Verfügung gestellt hat. Unter allen richtigen Lösungen haben wir die Gewinner zufällig ausgewählt.

Die Gewinner

Gutschein Reisebüro Schmid 100 Euro: Laura Jane Braunbach, Zweibrücken

Media-Markt-Gutschein 40 Euro: Monika Hofer, Zweibrücken

Aral-Gutschein 40 Euro: Ralf Hüther, Kleinsteinhausen

Media-Markt-Gutschein 30 Euro: Rudi Knoll, Zweibrücken

Aral-Gutschein 30 Euro: Ursula Stiwitz, Zweibrücken

Media-Markt-Gutschein 20 Euro: Ulrike Emrich, Contwig

Aral-Gutschein 20 Euro: Christian Rau, Zweibrücken

Tchibo-Gutschein 25 Euro: Simone Blatt, Zweibrücken

Amazon-Gutschein 15 Euro: Marianne Füßgus, Contwig

Amazon-Gutschein 10 Euro: Gerhard Schilb, Zweibrücken

Alle Gewinner können ihre Gutscheine ab Mittwoch 17. April, in der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in der Rosengartenstraße 1-3 abholen. Wir sind im zweiten Stock, der Eingang ist rechts von der Post. Kommen Sie einfach zwischen 10 und 16 Uhr vorbei. Um zu vermeiden, dass jemand Anderes sich als Gewinner ausgibt, bringen Sie bitte Personalausweis oder Führerschein mit. Wer den Preis für Freunde oder Verwandte abholt, sollte zum Beispiel mit einem Foto des Ausweises zeigen, dass er im Auftrag kommt.