Zum Osterwochenende laden wir unsere Leser wieder zum Spaziergang durch die Stadt ein. Dabei sollen sie – passend zu Ostern – wieder etwas suchen und danach rätseln.

Langjährige Oster-Rater erinnern sich sicher: Einige Jahre lang haben wir bekannte Zweibrücker gebeten, ein Hühnerei zu bemalen, und die Leser mussten die Eier den richtigen Personen zuordnen. Später gab es die Eiersuche, bei der in der Fußgängerzone Geschäfte zu entdecken waren, in deren Namen ein „ei“ zu finden ist.

Dieses Jahr verraten wir schon vorab, wo die hier gezeigten Bilder zu finden sind. Man muss trotzdem vor Ort nachschauen, um Zahlen zu sammeln. Die braucht man anschließend, um wie beim Kinderspiel „Malen nach Zahlen“ ein Lösungsbild zu erhalten. Wer mitmachen möchte, schickt uns seine Zeichnung.

Markante Orte in Zweibrücken gesucht

Das Ganze funktioniert so: Am besten man nimmt sich einen Stadtplan oder druckt ihn aus dem Internet aus. Dort markiert man zunächst die hier gezeigten Plätze, Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Wo sie zu finden sind, sollte nicht schwer sein. Wir haben markante Orte ausgesucht, die jedem bekannt sein dürften, der aus Zweibrücken oder der Umgebung kommt. Wer Zweibrücken ein wenig kennt, kommt vielleicht auch ganz ohne Stadtplan aus und kann die Orte grob auf einem Blatt Papier aus dem Gedächtnis heraus anordnen. Das dürfte schon reichen, um das Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen hier zehn Fotos. Unter jedem Foto steht noch eine zweite Aufgabe zu einem Ort, der nicht im Bild zu sehen ist.

Rennwiese: Neben der Tribüne steht ein Turm. Wie viele Buchstaben hat das größte, fett gedruckte Wort? Foto: Büffel Bubenhauser Kreisel: Finden Sie das Schiff , zählen Sie jedes einzelne Segel und nehmen Sie diese Zahl mal 3. Foto: Büffel Herzogplatz: Finden Sie den Namen der Skulptur. Der letzte Buchstabe ist der wievielte im Alphabet? Foto: Büffel Schloss: Links vorne ist eine in Sandstein gehauene Inschrift zu finden, darauf eine vierstellige Zahl. Addieren Sie die beiden ersten Ziffern. Foto: Büffel Fußgängerzone: Das Wort „Plauderbank“ steht in vielen Sprachen auf der Lehne dieser Bank. Wie viele Buchstaben hat das Wort auf Schweizerdeutsch? Foto: Katzer Alexanderskirche: An den Eingängen liest man die Aufforderung „Tritt ein!“ Wie viele Buchstaben hat der Satz darunter? Foto: Katzer Altes evangelisches Krankenhaus: Links von diesem Rankgerüst findet man zwei Steckdosen. Darauf: zwei Wörter und eine Abkürzung. Zählen Sie alle Buchstaben. Foto: Büffel Helmholtz-Gymnasium: Jedes Jahr gestalten die Abiturienten ein Fassadenrelief. Wie viele Abi-Jahrgänge findet man rechts vom Haupteingang? Foto: Büffel Wasserspielplatz: Hinter diesen Kletterfelsen findet man Sitzgelegenheiten aus Holz und Metall ohne Lehne. Wie viele? Foto: Büffel Rosengarten: Über dem Haupteingang findet man stilisierte Rosen. Wie viele? Foto: Büffel Freibad: An der Brücke über den Schwarzbach steht der „Brandtaucher“, ein Modell des ersten U-Boots. Auf einer Tafel findet man ganz viele Zahlen. Welche Ziffer kommt darauf nur einmal vor? Foto: Büffel Hauptfriedhof: Auf dem Giebel der Leichenhalle steht eine Zahl. Nehmen Sie die ersten beiden Ziffern. Falls geschlossen ist: Am Haupteingang hängt ein Schild für Hundehalter. Zählen Sie alle Zeilen. Foto: Büffel Landgestüt: Links vom Hauptgebäude steht ein weiteres Gebäude. Zählen sie alle gleich großen, rechteckigen Fenster auf der Seite zum Schwarzbach hin. Foto: Büffel Busbahnhof: Hier müssen Sie genau schauen. Zu welcher Wabe gehört Zweibrücken? Addieren Sie die drei Ziffern. Foto: Thomas Büffel Behördenzentrum: Die frühere Kreissparkasse wurde umgebaut. Auf der Seite zur Lammstraße findet man eine große rote Zahl. Welche? Foto: Büffel Schwarzbach: Links vom Löwen, auf der Brücke zwischen Hallplatz und Herzogplatz, steht eine Tafel. Wie viele Buchstaben hat die letzte Zeile des zweiten Absatzes? Foto: Büffel Schlossplatz I: Das Mahnmal von Gernot Waldner wird ergänzt durch Texte von Michael Dillinger. Wie viele Buchstaben hat das letzte Wort der zweiten Zeile auf der Platte Richtung Schloss? Foto: Büffel Hochschule: Was für ein Gebäude, erinnert an eine Figur aus dem Film Star Wars? Sie brauchen die Anzahl der Buchstaben. Nehmen Sie den gängigen Begriff, ohne den ersten Teil, der mit V beginnt. Foto: Büffel Festhalle: Links neben dem Eingang ist ein Kunstwerk zu sehen. Wie viele Menschen und Tiere zeigt es? Foto: Büffel Schlossplatz II: Richard Gruber nimmt in seinem Werk „Genießen statt Schießen“ das Giebelrelief des Schlosses aufs Korn. Wie viele Buchstaben hat das zweite Wort auf der Plakette? Foto: Büffel Foto 1 von 20

In welcher Reihenfolge die 20 Punkte verbunden werden müssen, findet man aber erst heraus, wenn man die zugehörigen Fragen unter den Fotos löst. Alle Antworten findet man vor Ort. Hintergrundwissen braucht man keins. In welcher Reihenfolge man die hier gezeigten Orte anläuft, ist egal. Wir haben sie auf dieser Seite willkürlich angeordnet. Bei jeder Frage kommt eine Antwort zwischen 1 und 20 heraus, jede Zahl nur einmal. Die gefundene Nummer weist man dann dem Punkt auf der Karte zu. Am Ende verbindet man die Punkte von 1 bis 20 – und ganz zum Schluss noch mal die 20 mit der 1, sodass die Zeichnung in sich geschlossen ist.

Wir suchen kein Lösungswort, sondern eine Zeichnung

Das Bild, das dabei herauskommt, ist die Lösung. An manchen Stellen lohnt es sich vielleicht, die Linien nicht ganz gerade zu ziehen, sondern etwas geschwungen. Es geht auch nicht darum, exakt den Punkt zu treffen, der auf dem Foto zu sehen ist. Wir versprechen: Wir drücken ein Auge zu, wenn die Leserbilder nicht ganz exakt dem Bild entsprechen, das wir gezeichnet haben – Hauptsache, man erkennt es. Sie können Ihre Lösung fotografieren und uns per Mail schicken oder sie aufmalen und per Brief oder Postkarte mitmachen.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir zehn Gutscheine im Gesamtwert von 230 Euro. Der Hauptpreis ist ein 100-Euro-Gutschein vom Zweibrücker Reisebüro Schmid, den uns Inhaber Michael Hugo zur Verfügung gestellt hat. Außerdem verlosen wir Gutscheine für den Media Markt und Aral (jeweils 40, 30 und 20 Euro), einen 25-Euro-Gutschein für Tchibo und zwei Amazon-Gutscheine (15 und 10 Euro).

Mitmachen und Gewinnen

Wer bei unserem Osterrätsel mitmachen möchte, schickt sein Bild mit der Lösung per E-Mail an redzwe@rheinpfalz.de mit dem Betreff „Osterrätsel“ oder per Brief oder Postkarte an Die RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Rosengartenstraße 1-3, in 66482 Zweibrücken. Wir berücksichtigen alle Lösungen, die bis Mittwoch, 10. April, 12 Uhr, bei uns eintreffen. Die Auflösung und die Gewinner veröffentlichen wir am Samstag, 13. April.