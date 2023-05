Ein heftiges Unwetter hat am Montagnachmittag im saarländischen St. Ingbert Straßen und Keller überflutet. Laut Feuerwehrsprecher Florian Jung sind mehrere Blitze eingeschlagen. So sei im Stadtteil Rohrbach ein Blitz in den Kamin eines Wohnhauses in der Blücherstraße eingeschlagen und unten im Treppenhaus wieder ausgetreten. Dabei wurden Teile der Wandverkleidung mit einem lauten Knall herausgesprengt. Die Bewohner, die sich im Haus befanden, seien mit dem Schrecken davongekommen. In der Damm- und der Wolfshohlstraße blieben Autos in überfluteten Fahrbahnsenken stecken. Die Insassen, darunter eine Familie mit Kind, mussten von Helfern gerettet werden. In der Stadtmitte lief eine Tiefgarage voll mit Wasser. Zwischen 15.30 und 19 Uhr mussten die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) 40 Einsätze meistern.