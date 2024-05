Die Schwimmer der Wassersportfreunde haben in Berlin prima losgelegt. Am ersten Wettkampftag sprang für das Trio in Diensten des Teams der SSG Saar Max Ritter gleich eine Gold- und eine Silber-Medaille heraus.

Der Mittelbacher Michael verteidigte am Mittwoch im Jahrgang 2006 in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europapark dabei seinen Titel über 100 Meter Freistil aus dem Vorjahr. Lukas Fritzke, der im Internat an der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule lebt, landete im gleichen Rennen auf dem Bronze-Platz. Der 18-jährige Raje, der unlängst seine Bestmarke auf dieser Strecke unter die 50-Sekunden-Marke geschraubt hatte (49,97), siegte in 50,29 Sekunden vor Jonathan Turck vom VfL Osnabrück (50,55) und steigerte sich noch ein wenig gegenüber dem Vorlauf am Morgen (50,75).

Fritzke, der mit dem Rotenbühl-Gymnasium in Saarbrücken eine Eliteschule des Sports besucht, blieb mit 51,44 Sekunden im Vorlauf bereits unter seiner alten Bestmarke (51,61) und haute im Finale mit 50,95 Sekunden noch richtig einen raus. Ihr Zweibrücker Vereinskollege Leo Ilias Baumann schwamm im Finale des Jahrgangs 2008 über 100 Meter Freistilebenfalls mit 52,67 Sekunden eine neue Bestzeit und landete auf Rang fünf. Saar-Landestrainer Jan Wolfgarten konnte zufrieden mit den Leistungen der Zweibrücker, denn Baumann schlug auch als Vierter über 50 Meter Brust (29,51) so schnell an wie nie zuvor.

Baumanns Meisterstück über 200 Meter Lagen

Sein Meisterstück machte Baumann dann am Donnerstagnachmittag über 200 Meter Lagen. Nach dem guten Vorlauf (2:08,97 min) steigerte er sich hier im Finale und gewann in 2:06,49 Minuten Jahrgangsgold vor Hugo Engelien vom SC Magdeburg (2:07,33). Lukas Fritzke landete über die gleiche Strecke (2:05,58) zwar auf dem undankbaren vierten Platz, schwamm aber ebenfalls eine strake Zeit. Zwölf Hundertstel fehlten ihm nur zu einem Platz auf dem Treppchen.

Raje und Baumann standen danach auch noch in den Finals über 50 Meter Delfin auf den Startblöcken. Baumann sprintete die kurze Schmetterlingsstrecke in 25,98 Sekunden und wurde damit Sechster seines Jahrgangs. Raje war im letzten Finallauf an der Reihe. Im Vorlauf hatte ihn der Jahrgangskollege Victor Sanin vom SC Neuss um knapp drei Zehntel geschlagen. Der machte auch im Finale das Rennen, schlug in 24,11 Sekunden an und verwies damit den Berliner Vincent Passek (24,59) und Raje (24,62) auf den Silber- und den Bronze-Platz – die nächste Medaille für den Schützling des Zweibrücker Heimtrainers Thomas Schappe.