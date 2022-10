Die Fertigstellung des neuen Kunstrasen-Fußballfelds beim SV Ixheim verzögert sich. Ursprünglich war die Freigabe des städtischen Platzes für den 23. Oktober vorgesehen. Die obersten Schichten sind abgetragen, die rote Erde mit den Drainagen ist sichtbar freigelegt.

Der Wiederaufbau der Unterkonstruktion fiel (glücklicherweise) genau in den Starkregen-Zeitraum im September. Dabei wurde festgestellt, dass das Wasser nicht so durch die Drainagen abläuft, wie es das eigentlich soll. Ein Gutachterbüro hat sich alles angeschaut und der Stadt drei Lösungsvorschläge dazu unterbreitet. Welcher letztlich gewählt wird und welche Kosten anfallen, wird derzeit im Rathaus eruiert. Da vieles in der Baubranche in der Schwebe ist und das Wetterfenster für den Aufbau der einzelnen Platzschichten immer kleiner wird, hängt die Fertigstellung in der Schwebe. Womöglich dauert es bis ins kommende Jahr hinein.