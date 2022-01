Aufgrund eines Vorfalls am Donnerstag warnt die Polizei Zweibrücken erneut vor falschen Microsoft-Mitarbeitern am Telefon. Die Betrüger behaupten laut Polizei, dass der Computer der Opfer durch einen Hackerangriff bedroht oder einen Virus infiziert sei. Zur angeblichen Problembehebung werden die Opfer dann dazu gebracht, Beträge von ihrem Konto zu überweisen. Im Fall vom Donnerstag kam es so zu einem Schaden in Höhe von 400 Euro, so die Polizei.