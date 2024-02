Die Kölner Firma Elit will das frühere Evangelische Krankenhaus kaufen und 35 bis 40 Millionen investieren. Das Gebäude am Himmelsberg soll wieder genutzt werden – unter anderem als ärztliches Versorgungszentrum, Pflegeheim und für betreutes Wohnen. „Wir machen da jetzt eine richtig vernünftig Hütte draus“, sagt der Projektleiter. Am Samstag habe man den Zuschlag für die Immobilie bekommen, nun müsse man sie nur noch kaufen. Geplant seien auch eine Apotheke, ein Sanitätshaus und eine Tages-Reha. Ein Bistro und ein Restaurant sind ebenfalls vorgesehen, außerdem eine Ladenpassage im Erdgeschoss, ein Postshop und ein Geldautomat.

