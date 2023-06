Weil ein Bademeister krank geworden ist, wurde in Zweibrücken am Donnerstagnachmittag überraschend das Freibad an der Schließ dicht gemacht. Die Betreiber von den Zweibrücker Stadtwerken bitten um Verständnis. Wenn man die gesetzlich vorgeschriebene Schwimmaufsicht nicht vorhalten könne, dürfe das Bad nicht aufgemacht werden. So etwas könne man nie ausschließen. Tags darauf wurde der reguläre Badebetrieb wieder aufgenommen.

