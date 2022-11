Nach dem Tod eines Pferdes auf seiner Koppel bei Püttlingen-Köllerbach im Saarland wird jetzt gegen Unbekannt ermittelt. Die Polizei Völklingen berichtet, dass das Tier in der Nacht auf Sonntag auf dem Pferdehof Rittenhofer Straße attackiert wurde. Am Sonntagmittag, 12 Uhr, habe die Pferdehalterin die verendete Stute auf der Koppel gefunden. Im Hals des Tiers klaffte eine etwa drei Zentimeter breite Wunde. Ermittlungen ergeben, dass das Pferd an der Futterstation angegriffen wurde. Dort habe es aufgebockt und sich am Vorderlauf verletzt. Später sei das Tier auf der Koppel aufgrund des Blutverlusts umgefallen und verendet.