Die Opera Romana, die rumänische Nationaloper aus Bukarest, präsentiert Giuseppe Verdis Oper „Ein Maskenball“ von 1859 am Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle – mit einem großen Aufgebot von 100 Mitwirkenden inklusive Live-Orchester mit 37 Musikern. Thematisch ist diese Oper – die letzte in der bis Ende April laufenden Theater- und Konzertspielzeit in Zweibrücken – ein Thriller, denn wie im Krimi geht es darum, einen Täter (einen Mörder) zu finden, der sich hinter einer Maske versteckt. Dargeboten wird sie von dem großen Ensemble in der italienischen Originalsprache mit deutschen Übertiteln. Die Aufführung dauert gut zweieinhalb Stunden mit einer Pause. Es ist die einzige Aufführung in der Großregion. Es gibt noch Karten beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, bei ticket-regional.de und an der Abendkasse.