Die Azubis der Homburger Karlsberg-Brauerei haben bei einer Spendenaktion 700 Euro gesammelt. Die Spende, an der sich nach Angaben der Brauerei die Beschäftigten beteiligten, kam nun dem Gnadenhof Gerhardsbrunn bei Kaiserslautern zugute. Mit dem Geld wurde die Operation von Schaf Peterle am Oberschenkel ermöglicht, „wodurch sein Leben gerettet werden konnte“, sagt eine Gnadenhof-Mitarbeiterin. Der Gnadenhof, vor vier Jahren gegründet von Janne Bach und Tierarzt Ingmar Meth, bietet in Not geratenen Tieren eine Zuflucht. Der Hof nimmt Kühe, Schafe, Pferde, Esel, Hasen, Hunde und Katzen auf. Er bietet auch Eselwanderungen an.