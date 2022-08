In Niederauerbach gibt es am Wochenende gleich zwei Gründe zum Feiern. Zum einen wäre da der 1050. Geburtstag des Zweibrücker Stadtteils. Am Samstagabend wird dieser ab 19 Uhr mit dem Fanfarenzug „Batterie Fanfare de Schweyen“ vom Festzelt durch Niederauerbach gebührend gefeiert. Ab 20 Uhr spielen dann im Festzelt des Musikvereins Auf dem Kissel die Musiker der Band „Short Way“. Sonntags wird um 10 Uhr im Zelt Gottesdienst gefeiert, ab 11 Uhr steht ein musikalischer Frühschoppen mit „Marco“ an. Um 14 Uhr startet am Sonntag die Jubiläumsfeier der Arbeitsgemeinschaft Niederauerbacher Vereine, anschließend spielt das Orchester des Musikvereins, und ab 19.30 Uhr gibt es Musik von den „Coles Brothers“. Sonntag ist beim Musikverein der letzte Kerwetag, ab 11 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Leberknödelessen, dabei spielt „de Auerbacher Bernd“. Ab 19 Uhr klingt die Kerwe dann aus mit der Band „Stood In“.