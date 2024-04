Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land soll eine eigene Wohnungsbaugesellschaft bekommen. Ähnlich wie die Gewobau in Zweibrücken, nur nicht in solch großem Stil. Die Idee hat Bürgermeister Björn Bernhard schon länger, nun will er sie umsetzen. Noch in diesem Jahr möchte er die Wohnungsbaugesellschaft gründen und möglichst bald danach die ersten Häuser kaufen, renovieren und vermieten.

Bernhard hat vor allem sanierungsbedürftige Häuser in den Ortskernen im Auge, die nach und nach verkommen. Anfangs könne man so auch Wohnraum für Asylbewerber und Obdachlose schaffen.

Über die ausführlichen Pläne, wie die Idee entstand und wann sie umgesetzt werden soll, berichten wir hier.