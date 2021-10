In Homburg ruft nach der CDU nun auch die FDP die Bürger zur endgültigen Abwahl des suspendierten Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) auf. Die Homburger Bevölkerung ist am 28. November aufgerufen, an den Wahlurnen über das politische Schicksal des OB zu entscheiden, der seit seiner widerrechtlichen Beauftragung teurer Detektive sein Amt nicht mehr ausüben darf. Seit März 2019 lässt er sich im Rathaus von Bürgermeister Michael Forster (CDU) vertreten. Die FDP Saarpfalz und die Nachwuchsorganisation Junge Liberale ruft die Bürger auf, aktiv zur Abstimmung zu gehen. Eine rechtswirksame Abwahl ist nur möglich, wenn dafür etwa 10.000 Stimmen tatsächlich abgegeben werden. Der Homburger FDP-Vorsitzende Mischa Dippelhofer: „Rüdiger Schneidewind hat sich völlig unprofessionell verhalten und damit gezeigt, dass er nicht geeignet ist, unsere Stadtverwaltung zu leiten.“