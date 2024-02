Die Nachfrage war ganz schön hoch: Erstmals entschied sich Ausrichter TuS Wattweiler daher, bei seinem Turnier 28 Darts-Spieler und -Spielerinnen zuzulassen.

Bereits zum dritten Mal veranstaltete der TuS Wattweiler sein WADO-Turnier, die Wattweiler Amateur Darts Open. Weil sich im Vorfeld so viele Interessenten gemeldet hatten, ließ der Klub aus dem Stadtteil am Samstag sogar 28 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu.

Die 28 Akteure wurden in vier Gruppen zu je sieben Spielern aufgeteilt, wobei sich die Gruppenersten und -zweiten für die anschließenden Play-offs (Viertelfinale, Halbfinale und Finale) qualifizierten. Gespielt wurde im klassischen Modus „501 Single In, Double Out“. Sieger war, wer zwei von drei Legs gewann. Dass das Teilnehmerfeld deutlich ausgeglichener war als in Vorjahren, belegte die Tatsache, dass die meisten Vorrundenpartien über die volle Distanz gespielt wurden.

Letztlich konnten sich Walter Müller, Kevin Quack, Mikka Staniszewski, Chris Lang, Steffen Gassert, Pascal Müller, Niklas Körner und Pascal Weigel für das Viertelfinale qualifizieren. Hier setzten sich Körner, Quack, Weigel und Staniszewski durch.

Weigel und Staniszewski zogen dann auch ins Finale ein und verwiesen Niklas Körner und Kevin Quack ins Spiel um Platz drei. Das entschied Körner in einer engen Partie für sich. Im Finale (Modus: Best of five Legs) schließlich ließ der favorisierte Mikka Staniszewski nichts anbrennen und schlug Pascal Weigel verdient mit 3:1. Im Anschluss wurde die Darts-Arena zur Partymeile, Teilnehmer und Zuschauer feierten gemeinsam.