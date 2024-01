Zwei Häuser mit der Nummer 4, das funktionierte in einer Straße in Bobenthal Straße bislang gut, fiel auch nie auf. Bis in einem der Häuser ein Krankheitsfall auftrat und der Rettungsdienst unverrichteter Dinge wieder wegfuhr.

Die Betonhäuser am Zweibrücker Flughafen stehen seit acht Jahren dort, sind auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle gebaut worden. Gebraucht hat sie niemand. Und jetzt will sie auch niemand haben. Der Staat zahlt aber Miete dafür.

Zwei beste Freundinnen, beide psychisch labil, feiern Party mit zwei jungen Männern. Sie trinken, streiten, am Ende fällt die Jüngere über sechs Meter in die Tiefe und bleibt wie durch ein Wunder nahezu unverletzt. Der Fall landet jetzt vor Gericht.

Die Pirmasenser Politessen sind wieder aktiver. Das Ordnungsamt ist aber noch weit entfernt von früheren Zahlen, als im Schnitt jedes Jahr mehr als 20.000 Knöllchen verteilt wurden.

Bechhofen lässt die von der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land angestrebte Gefahrenverordnung passieren. Einige fürchten jedoch, dass sie falsche Erwartungen weckt.

Ein Jahr später als geplant will die Sparkasse Südwestpfalz bis Juli einen Ersatzneubau für zwei Geschäftsstellen in Zweibrücken eröffnen. Der Ort hat sich noch einmal geändert.

Am Montag legte ein Busstreik den kompletten öffentlichen Nahverkehr in und um Zweibrücken lahm. Betroffen davon waren auch die Abiturienten, die an beiden Gymnasien und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig ihre Prüfungen antreten mussten.

„Ich war gerne ihr Bürgermeister“, sagte Lothar Weber, Bürgermeister in Höheinöd, beim Neujahrsempfang. Kurz zuvor hatte er – wie angekündigt – seine Entscheidung bezüglich einer Kandidatur bei der Kommunalwahl im Juni angegeben. Er kandidiert nicht mehr.

War es richtig, dass die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land einen Feuerwehrmann vom Feuerwehrdienst entpflichtet hat? Nein, sagt der Mann und geht juristisch gegen diese Entscheidung vor. Eventuell muss das Verwaltungsgericht über die Sache urteilen.

Die Stellenzahl in der Pirmasenser Stadtverwaltung ist erneut gestiegen. Das liegt an neuen Aufgaben. Der Personalrat warnt indes vor einem baldigen Fachkräftemangel, da bis 2030 rund 300 Mitarbeiter in Rente gingen.

Die größte Schule in Pirmasens bleibt am Mittwoch aufgrund der amtlichen Wetterwarnung geschlossen. Außerdem könnte es sein, dass die Busse in Pirmasens nicht fahren können. In Zweibrücken nimmt der Räumdienst schon am Dienstagabend seine Arbeit auf.

Weitere Entwicklungen rund um das angekündigte Extremwetter mit Schnee und Glatteis finden Sie in unserem Live-Blog.