Die Pirmasenser Politessen sind wieder aktiver. Mit 14.889 Knöllchen ist die Anzahl der Verwarnungen für Falschparker nach zwei Jahren eines historischen Tiefststandes mit nur rund 10.000 Verwarnungen wieder ein bisschen gestiegen. Das Ordnungsamt ist aber noch weit entfernt von früheren Zahlen, als im Schnitt jedes Jahr mehr als die doppelte Zahl an Knöllchen erreicht wurde.

Als Grund für den Rückgang war von der Stadtverwaltung immer angegeben worden, dass der Krankenstand bei den Politessen zu hoch sei. Der Trend zu weniger Knöllchen läuft jedoch schon länger. 1999 wurden noch 33.000 Strafzettel verteilt. Andere Jahre davor verzeichneten ähnliche Zahlen um die 30.000. Seit über fünf Jahren nun kommen die Zahlen nicht mehr über die 20.000er Marke.

Die Zahlungsmoral ist allerdings noch die gleiche. 42 Prozent der Verwarnten, also 6379 Autofahrer, wartete erst mal die schriftliche Aufforderung per Post ab, bevor bezahlt wurde. 1716 davon ließen es auf ein Bußgeld ankommen und davon wiederum 930 brauchten eine weitere Mahnung. Auffällig ist die vergleichsweise hohe Anzahl an Anträgen auf Erzwingungshaft. 275 Autofahrer zahlten erst nachdem das Ordnungsamt mit einer Verhaftung gedroht hat, die im übrigen das Bußgeld nicht ersetzt, sondern lediglich so lange bestehen bleibt, bis gezahlt wurde. In fast allen Fällen wurde nach dem Antrag auf Erzwingungshaft gezahlt ohne einen Tag Gefängnis. Im vergangenen Jahr warteten also 1,8 Prozent der Verwarnten auf die Drohung mit Gefängnis. In früheren Jahren waren es meist nur 1,2 Prozent.

Im vergangenen Jahr wurde laut der Auflistung des Ordnungsamtes auch weniger abgeschleppt. 32 Abschleppfälle sind für 2023 dokumentiert. Ein Jahr davor waren es 47 und 2021 sogar 49 abgeschleppte Autos.