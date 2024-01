Zur Vorbereitung auf Eis und Schnee am Mittwoch wird der Zweibrücker Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) am Dienstagabend um 20 Uhr seine Kontrollfahrten durch das Stadtgebiet aufnehmen. Laut Rathaussprecher Jens John sollen die Straßen dann schon „vorgestreut“ werden. Ab 4 Uhr in der Nacht fährt der UBZ systematisch die Hauptverkehrsstraßen ab, um sie abzustreuen. Am Mittwoch, 6 Uhr, startet die dritte Tour der Streufahrzeuge: Dann kommen die Nebenstraßen an die Reihe. Sollte es am Mittwoch zu glatt für die Müllfahrzeuge sein, wird der Müll in Zweibrücken an einem anderen Tag abgeholt.