Die größte Schule in Pirmasens bleibt am morgigen Mittwoch geschlossen. Aufgrund der amtlichen Wetterwarnung findet der Unterricht an der BBS Pirmasens nicht in Präsenz, sondern online statt.

Die Stadtwerke Pirmasens kündigen an, dass es im Busverkehr zu Einschränkungen kommen kann: Es könnte sein, dass die Busse in Pirmasens nicht fahren können. Betroffen davor wäre auch der komplette Schülerverkehr.

Weitere Entwicklungen rund um das angekündigte Extremwetter mit Schnee und Glatteis finden Sie in unserem Live-Blog.