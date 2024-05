Auf einen BMW X3 hatten es Unbekannte in Frankenthal abgesehen. Das Fahrzeug, dessen Wert auf 25.000 Euro geschätzt wird, war ab 27. April, 10 Uhr, auf dem Röntgenplatz im Stadtzentrum geparkt. Der Diebstahl wurde laut Polizeibericht drei Tage später, am 30. April, 17.30 Uhr, bemerkt. Nähere Angaben zum Tathergang macht die Polizei auf Anfrage nicht. Weitere Fälle aus diesem Zeitraum seien nicht bekannt. Aufgrund des Fahrzeugtyps gehe man jedoch von einer gezielten Aktion aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.