Die Stellenzahl in der Stadtverwaltung ist erneut gestiegen. Laut Simone Heim, Sachgebietsleiterin im Hauptamt, liegt es an neuen Aufgaben, für die neue Mitarbeiter nötig waren. Der Personalrat warnt indes vor einem baldigen Fachkräftemangel, da bis 2030 rund 300 Mitarbeiter in Rente gingen.

Ohne die 16 Stellen über das sogenannte Teilhabepaket §16i, früher als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bekannt, wäre die Stellenzahl wieder gestiegen. Da der Bund jedoch viele der