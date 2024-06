Am Sonntagmittag haben die Polizei Zweibrücken gegen 13 Uhr mehrere Notrufe von Passanten erreicht. Diese teilten mit, dass sich ein Mann auf den Bahngleisen aufhalten würde. Wie die Beamten anschließend feststellten, lief tatsächlich zu diesem Zeitpunkt eine Person von der Haltestelle Rosengarten in Richtung des Hauptbahnhofs Zweibrücken – mitten auf den Bahngleisen.

Die Polizeikräfte fanden den 26-Jährigen im Bereich des Bahneinschnitts unterhalb der Fahrzeugbrücke in der Kesselbachstraße. Er hielt sich unmittelbar neben den Bahngleisen auf und war sich offenbar der Gefahr nicht bewusst. Nachdem der Zugverkehr durch die Einsatzkräfte gestoppt wurde, begab sich die Polizei zu dem Mann in das Gleisbett. Die Beamten konnten den mit fast zwei Promille alkoholisierten Mann in einem Gespräch dazu bewegen, den Gefahrenbereich zu verlassen.

Anschließend konnten auch die gestoppten Züge wieder fahren. Die Beweggründe des jungen Mannes bleiben Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß der Eisenbahnbetriebsordnung eingeleitet.