Am kommenden Montag, 22. April, ist zwischen 7 und 11 Uhr morgens ein Teil der Mühlstraße im Homburger Stadtteil Kirrberg gesperrt. Betroffen ist die Straße in Höhe der Hausnummer 50. Anwohner, die hinter der Hausnummer 50 wohnen, können von der Eckstraße in die Mühlstraße fahren. Dort wird das Einfahrverbot während der Sperrung aufgehoben, wie die Homburger Pressestelle mitteilt. Umleitungsschilder würden eingerichtet. Grund für die Sperrung ist ein Schwerlastkran. Dieser werde für die Anlieferung einer Decke für einen Neubau während der vier Stunden an der Straße stehen.