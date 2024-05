Die Feuerwehr musste einen älteren Mann nach einem Unfall auf der B423 zwischen Autobahn und Webenheim aus seinem Unfallwagen befreien. Laut Peter Nashan, Wehrführer der Homburger Feuerwehr, kam der Einsatz am Freitag um die Mittagszeit rein. Passiert ist der Unfall an der Einmündung von der B423 zur Landstraße, die in ihrem Verlauf zum Einöder Bahnhof führt. Zum genauen Unfallhergang kann Nashan keine Angaben machen, ebenso wenig die Homburger Polizei auf Nachfrage am Sonntag. Wohl aber ist es beim Abbiegen zu dem Zusammenstoß zwischen dem Wagen des älteren Mannes und dem französischen Laster gekommen. „Als wir am Einsatzort ankamen, war der Wagen mit der Fahrerseite gegen die Leitplanke gedrückt“, sagt Nashan. Die Feuerwehr befreite den eingeschlossenen Mann aus seinem Auto, er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt laut Nashan einen Schock.