Laut Polizei soll ein Lastwagen am Mittwochvormittag in Saarbrücken gegen 10.30 Uhr mit Absicht ein Motorrad gerammt und dessen Fahrer zu Fall gebracht haben. Zuvor sei der 63-jährige Motorradfahrer auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke auf die rechte Spur in Richtung A620 gewechselt. Ihm folgte ein Laster, dessen Fahrer das Motorrad zuvor beim Fahrspurwechsel übersehen haben soll. Der Motorradfahrer sei vor dem LKW hergefahren und habe gehupt. Auf der Auffahrt zur A620 in Richtung Saarlouis habe der LKW das Motorrad von hinten zweimal gerammt, bis dieses stürzte. Der Motorradfahrer habe noch nach links lenken können, um vom Laster nicht überfahren zu werden. Mit dem offenbar unbeschädigten Motorrad sei der 63-Jährige dem Lastwagen gefolgt, um ihn durch Hupen und Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der LKW-Fahrer sei auf die Autobahn weitergefahren und habe den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Die Polizei ermittelt nun; der LKW soll ausländische Nummernschilder gehabt haben. Die Saarbrücker Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0681 9715-233.