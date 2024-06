Von 2. bis 8. September holt die Literaturveranstaltung HomBuch hochkarätige Autoren und Gäste nach Homburg, im Mittelpunkt des Lesefests stehen dem Motto gemäß „besondere Begegnungen“.

Am 2. September, 19 Uhr, liest Uschi Glas im Siebenpfeifferhaus aus ihrem Buch „Ein Schätzchen war ich nie“. Anlässlich ihres 80-jährigen Geburtstages blickt sie zurück und nach vorn und macht auf humorvolle Art Mut.

Schauspielkollegin Maren Kroymann (74) liest am 4. September, 19 Uhr, im Siebenpfeifferhaus aus dem Werk des Nobelpreisträgerin Annie Ernaux. Im März gewann Kroymann mit ihrer Ernaux-Lesung den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie beste Interpretin.

Arthur Landwehr (65), langjähriger ARD-Hörfunk-Korrespondent, berichtet am 3. September, 19 Uhr, im Siebenpfeifferhaus über seine Beobachtungen aus den Amtszeiten von Clinton, Bush, Trump und Biden, liest aus seinem neuen Buch und spricht über die politische Zukunft der USA und Europa.

Der auf Frankreich spezialisierte deutsche Krimi-Bestsellerautor Cay Rademacher (59) erhält am 5. September, 19 Uhr, im Siebenpfeifferhaus den Deutsch-Französischen Freundschaftspreis – und liest natürlich auch.

Mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt sich am 7. September, 17 Uhr, Reinhard Karger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in seinem Vortrag „Kann KI Kant“ in der Galerie Julia Johannsen, dazu zeigt die Galerie mit KI entstandene Kunst.

Weil zu dem Lesefestival auch Musik gehört, kommt am 6. September, 19 Uhr, die Sängerin Ute Lemper mit ihrem Trio und dem Programm „Time Traveller“ in den Saalbau. Und als Nachklapp liest am 28. November, 19 Uhr, Schauspielerin Katja Riemann im Schlosshotel aus ihrem Buch „Zeit der Zäune.“

Info

Karten gibt es bei der Tourist-Info Homburg, in der Buchhandlung Hahn in Limbach, bei ticket-regional.de und unter hombuch.de, hier finden sich Details zum Programm

