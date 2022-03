Gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung ruft der FC Homburg zur Stammzell-Typisierung beim Heimspiel gegen die TSG Balingen am Samstag, 26. März, auf. An diesem Tag kann man sich von 13 bis 15 Uhr an Teststationen am Eingang zum Tribünenbereich sowie an Block 1 typisieren lassen. Eine an Leukämie erkrankte Frau aus der Region Homburg ist auf eine Stammzelltransplantation angewiesen, um zu überleben. Ein passender Spender wurde bislang nicht gefunden. Jetzt unterstützt der Fußball-Regionalligist die Suche nach der lebensrettenden Person. Im Waldstadion sind alle Zuschauer ab 18 bis einschließlich 40 Jahre aufgerufen, sich zu registrieren. Nach Ausfüllen einer Einwilligungserklärung entnimmt man sich vor Ort selbst unter Anleitung eine Speichelprobe. Diese wird im Labor der Stefan-Morsch-Stiftung auf ihre Genmerkmale untersucht. Um als Spenderin infrage zu kommen, müssen die sogenannten HLA-Merkmale mit denen der Patientin übereinstimmen. Mit Einverständnis der Sorgeberechtigten können sich auch Jugendliche ab 16 Jahren registrieren lassen. Spenden darf man allerdings erst ab 18. „Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Menschen entschließen, sich zu registrieren, damit hoffentlich der Betroffenen, aber auch möglichst vielen anderen Erkrankten geholfen werden kann“, sagt FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik.