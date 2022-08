Als letzte der in Zweibrücken vertretenen Filialbanken hat die Postbank am 15. August den Negativzins auf Guthaben abgeschafft. Wie ein Sprecher des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, zu der die Tochter Postbank und auch die Norisbank gehören, erklärt, habe man zeitverzögert auf die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert, erhebe Verwahrentgelt auf Privatguthaben nicht mehr. Die EZB hatte im Juni die erste Leitzinserhöhung seit elf Jahren angekündigt und am 27. Juli dann umgesetzt. In der Folge wird von Geschäftsbanken bei der EZB „geparktes“ Geld nicht mehr belastet. Banken und Kassen hatten seit 2020/2021 vielfach Kundengelder, die gewisse Freigrenzen überschritten, mit einem Zins von 0,5 Prozent belastet und damit die eigenen Mehrkosten für das „Parken“ von Geld bei der Zentralbank an die Kunden abgewälzt. Die Sparda-Bank Südwest erhebt nach eigenen Angaben den Zins seit dem 1. Juli nicht mehr, die Sparkasse Südwestpfalz seit dem 27. Juli und die VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken seit dem 1. August nicht mehr.