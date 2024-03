Mit einem Messer in der Hand hat ein Unbekannter am Samstagabend in Zweibrücken das Tierfuttergeschäft „Fressnapf“ neben Globus in der Saarpfalzstraße beraubt. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann im schwarzen Kapuzenpullover kurz vor Ladenschluss gegen 19 Uhr die Mitarbeiterin an der Kasse zur Herausgabe des Bargelds gezwungen. Die Frau habe dem Räuber knapp 3800 Euro in eine mitgebrachte schwarze Stofftüte gelegt. Nach dem Überfall sei der Täter mit einem weiß-gelben Trekkingrad in Richtung Homburger Straße davongefahren. Auch die Daunenjacke und die Hose des Mannes seien schwarz gewesen. Dazu trug er graue Adidas-Turnschuhe mit weißen Streifen und weißer Sohle. Er soll schlechtes Deutsch gesprochen haben, mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Hinweise unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.