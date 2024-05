Nach einem vorausgegangenen Streit und einem darauf folgenden Messerstich wurde ein 37-jähriger Landauer in einem Krankenhaus notoperiert. Ein Tatverdächtiger wurde inzwischen dem Haftrichter vorgeführt.

Der Landauer besuchte nach Angaben von Verwandten, die die RHEINPFALZ informierten, am Donnerstag, 2. Mai, eine Kneipe in Bellheim zum Dartspielen. Nach Angaben der Verwandten sei der 37-Jährige zum Rauchen ins Freie gegangenen. Das bestätigen inzwischen auf Nachfrage auch die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei in Germersheim, die aufgrund von Ermittlungen die Nachricht zurückgehalten hatten. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde am Montag ein Tatverdächtiger festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei und der Staatsanwaltschaft Landau sind am besagten Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, zwei Personengruppen außerhalb einer Gaststätte am Bahnhof Bellheim in Streit geraten. Zuerst habe es eine verbale Auseinandersetzung gegeben, in deren Folge der 37-jährige Landauer einen Stich mit einem Messer in den Oberbauch erhalten habe. Nach Polizeiangaben und der Verwandten habe der Landauer notoperiert werden müssen, Lebensgefahr habe der Polizei zufolge nicht bestanden. Verantwortlich für die Tat sei ein 18-jähriger Deutscher aus Germersheim Der 18-Jährige sei dem Haftrichter vorgeführt worden, soll die Tat gestanden haben und befinde sich derzeit in einer Jugendstrafanstalt in Untersuchungshaft.

Bei der Auseinandersetzung wurde ein zweiter Mann, ein 32-jähriger Neustadter, von einem anderen Täter aus der Gruppe leicht verletzt. Tatwaffe sei nach Polizeiangaben eine abgebrochene Bierflasche gewesen. Nach dem zweiten Täter werde noch gesucht. Das Motiv für den Streit und die Tat sei noch nicht klar, heißt es auf Anfrage. Nach der Tat seien die Täter geflüchtet. Polizei und Rettungsdienst seien kurz danach am Tatort eingetroffen.

Die Ermittlungen zu Hergang und Motiv dieser Tat und zu einer weiteren damit im Zusammenhang stehenden körperlichen Auseinandersetzung, dauern an, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizei. Die weitere Auseinandersetzung soll sich wenige Minuten nach dem Messereinsatz in einem Innenhof in der Hauptstraße in Bellheim ereignet haben. Bei dieser sei der 18-jährige mutmaßliche Täter der vorangegangenen Tat verletzt worden.