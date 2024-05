Dass der Zweibrücker Pfingstmarkt trotz des Hochwassers geöffnet hatte, stieß in Zweibrücken auch auf Kritik. Die Veranstalter verteidigen die Entscheidung. Marktmeister Peter Stauch verwies am Dienstagmittag im Gespräch mit de RHEINPFALZ darauf, dass die VTZ als Veranstalter mit den Schaustellern Verträge habe, an die sie gebunden sei. Der Festplatz sei nicht vom Hochwasser betroffen gewesen. Und letztendlich gebe es täglich schlimme Nachrichten auf der ganzen Welt – „da könnte ich ja jeden Tag eine Veranstaltung absagen“. Ganz ähnlich sieht es der Vorsitzende Winfried Tänzer: „Da dürften wir eigentlich gar nichts mehr machen.“ Der Jahrmarkt habe auch Abwechslung geboten: „Wenn sie sehen, wie viele glückliche Menschen da waren mit ihren Kindern und Enkeln.“ Man habe die richtige Entscheidung getroffen, fand er.

