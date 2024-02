Die Tür des Restaurants in der Hallplatz-Galerie ist zu. Und wer via Google nach der Sushi-Bar Tanoshi sucht, stößt auf den rot unterlegten Hinweis „Dauerhaft geschlossen“. Das hat selbst den Vermieter überrascht.

Dass das asiatische Sushi-Restaurant Tanoshi im vorderen Bereich der Hallplatz-Galerie bereits vor einigen Wochen sang- und klanglos zugemacht hat, wussten bis jetzt sogar die Vermieter nicht. Erst durch einen Anruf der RHEINPFALZ, die sich über den Stand der Dinge im Tanoshi erkundigen wollte, hat der Immobilienvermarkter Mimco Asset Management GmbH diese Woche vom Stillstand in der Gaststätte erfahren.

Nach kurzer Recherche im eigenen Haus erklärte Max Scharl, Sprecher der in Berlin ansässigen Firma Mimco, dass der Inhaber des Sushi-Restaurants die Vermietergesellschaft über seinen Rückzug „nicht in Kenntnis gesetzt“ habe. „Der Inhaber hat sich bei uns nicht gemeldet. Dabei läuft sein Mietvertrag noch bis Ende Mai, und so lange besteht dort eigentlich auch noch Betriebspflicht.“

Nicht der erhoffte Anklang

Allerdings, so Scharl, habe der chinesische Betreiber des Lokals „schon vor einigen Monaten anklingen lassen, dass das Restaurant-Konzept mit Sushi in der Zweibrücker Innenstadt wohl nicht den Anklang gefunden hat, den er sich erhofft hatte“. Der Gastwirt hätte auch „mehr Laufkundschaft erwartet“. Trotzdem, sagt der Mimco-Sprecher, habe zwischenzeitlich „sogar eine Vertragsverlängerung im Raum gestanden“.

Auf einen Versuch der RHEINPFALZ, Kontakt aufzunehmen, hat der bisherige Inhaber des Tanoshi nicht geantwortet.

Auf Nachfrage bekräftigte Max Scharl, dass die derzeit noch leeren Ladenlokale im ersten Obergeschoss der Hallplatz-Galerie ab Ende Mai mit neuen Geschäften voll belegt sein würden. Wie berichtet, soll es sich dabei um eine etwa 1500 Quadratmeter umfassende Filiale der Fitnessstudio-Kette Basic-Fit und auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche um einen Tedi-Billigladen handeln.