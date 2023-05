Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eröffnung von „Zigarren am Hallplatz“ kommende Woche ist Beleg: In der Hallplatz-Galerie tut sich was. Laut dem Galerie-Management kommen dieses Jahr noch das Fitness-Center Basic-Fit und ein Tedi-Markt hinzu. Weiteres bahnt sich an.

Die wochenlange Aufregung um die infrage stehende Zukunft des Cap-Lebensmittelmarktes hat sich gelegt. Seit Ende März steht fest: Der Nahversorger und Inklusionsbetrieb bleibt,