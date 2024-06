Nachdem nun alle 30 Wahlbezirke ausgezählt wurden, steht bei der Wahl des Homburger Oberbürgermeisters fest: Michael Forster (CDU) und Pascal Conigliaro (SPD) müssen in zwei Wochen, am 23. Juni, in die Stichwahl. Michael Forster erhielt 43,29 Prozent der Stimmen, Pascal Conigliaro bekam 20,58 Prozent. OB-Kandidat Markus Loew von der AfD kam auf 14,47 Prozent, Marc Piazolo (Grüne) auf 10,48 Prozent. Rüdiger Schneidewind (parteilos) erhielt 6,47 Prozent, Bruno Leiner (Linke) 4,72 Prozent.