„Rekordbesuch beim Tag der offenen Tür auf den Ramsteiner Flugplatz“, meldete die RHEINPFALZ am 22. Mai 1967. Am Vortag hatte die Militärpolizei „bereits in den Mittagsstunden 50 000 Fahrzeuge und mehr als 500 000 Besucher“ gezählt, doppelt so viele Wie erwartet. Neben der Kunstflugstaffel der „Thunderbirds“ gab es „Attraktionen am laufenden Band. Eine davon: Jayne Mansfield.“

Eine üppige Leinwand-Schönheit im Mittelpunkt einer waffenklirrenden Volksfest-Szenerie – das machte an jenem Sonntag im Mai bundesweit Schlagzeilen.