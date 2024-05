Land unter hieß es am späten Freitagabend für das Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Rimschweiler. Der immense Schaden, den das Hornbach-Hochwasser hinterlassen hat, wurde beim Aufräumen am Sonntag sichtbar. Wie es weitergeht, soll eine Mitgliederversammlung klären. Der Vorsitzende spricht von einem „enormen Schaden“, gibt sich aber kämpferisch.

In der Nacht auf Freitag erreichte das Hochwasser im Hornbachtal seinen Scheitelpunkt. Bereits am Abend zuvor hatten die Wassermassen das Festgelände des OGV erreicht und den Unterstand, einen Geräteschuppen sowie das Vereinsheim unter Wasser gesetzt. Wenige Stunden später, am Samstagmorgen, machten sich Vereinsmitglieder ein Bild von den Schäden, da war das Wasser erst unwesentlich wieder zurückgegangen. Ralf Weinmann, Mitglied beim OGV, brachte eine Drohne zum Einsatz, drehte ein beeindruckendes Video zur Hochwasserlage im Ort, das sich in den sozialen Medien im Ort, aber auch auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ in Windeseile verbreitete. Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann sprach von einem „schweren Schlag“ für den OGV und für die Dorfgemeinschaft. Über Sommer wird das Gelände von vielen örtlichen Vereinen für Feste genutzt, die Straußbuben nutzen es im Vorfeld der Kerwe Anfang September als Hauptquartier für die Vorbereitungen.

Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann sprach von einem »schweren Schlag« für den OGV. Foto: Dieter Wiehn/OGV

Wie groß die Schäden tatsächlich sind, wurde beim Aufräumen am Sonntag deutlich. Das Mobiliar erlitt einen Totalschaden, wie es der Vereinsvorsitzende Dieter Wiehn beschreibt. „Das wurde auch schon alles abtransportiert“, sagte er am Pfingstmontag der RHEINPFALZ. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden alle Elektrogeräte, darunter beispielsweise sieben große Gastrokühlschränke, ein Backofen, eine Bierzapfanlage und eine Fritteuse. Ein Elektriker soll die Geräte zwar noch einmal durchchecken, Wiehn hat aber wenig Hoffnung, dass da noch etwas zu retten ist. Rund zwei Dutzend Helfer hatten tags zuvor mitangepackt, Bänke und Geschirr gesäubert und das von der Flut angerichtete Chaos geordnet. „Wir haben erst mal alles leer geräumt“, berichtet Lea Jost, die bei der Straußjugend im Ort aktiv ist.

Vorkehrungen haben nicht gereicht

Von der Unterstützung aus dem Ort, nicht nur von Vereinsmitgliedern, war Wiehn sehr angetan. „Das war fantastisch.“ Am Freitag hatte Wiehn die Hochwasserlage stets im Blick gehabt, fast stündlich den Pegel kontrolliert. Im Vereinsheim seien auch Vorkehrungen getroffen worden, Geräte wie Rasenmäher oder die Kühlschränke wurden hochgelagert. „Es hat nicht gereicht. Dass das Wasser so hoch steigt, damit hatte keiner gerechnet.“

Der OGV hatte Vorkehrungen getroffen, Geräte wie Rasenmäher oder die Kühlschränke im Vereinsheim hochgelagert. Foto: Dieter Wiehn/OGV

Wie es nun mit dem Gelände weitergeht, soll bei einer Mitgliederversammlung am Sonntag, 26. Mai, ab 15 Uhr im TuS-Vereinsheim am Sportplatz, diskutiert werden, zuvor berate sich noch der Vorstand, schildert Wiehn. „Das war sicherlich nicht das letzte Hochwasser“, sagt Klaus Fuhrmann. Vereinschef Wiehn will, dass es mit dem für Feiern „perfekten Gelände“ künftig weitergeht. „Wir wollen das Gelände unbedingt erhalten.“

