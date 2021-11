Trainer Alexander Hoffmann vom Volleyball-Landesligisten SVK Blieskastel/Zweibrücken wusste am Freitagnachmittag noch nicht ganz genau, ob er für den ersten Heimspieltag dieser Saison gegen den TV Saarwellingen 3 und den TV Wiesbach 3 eine Mannschaft zusammenbekommt. „Erst nach dem Abschlusstraining am Abend werde ich Genaueres wissen“, meinte der 34-Jährige vor den Spielen am Samstag (18 Uhr, Halle Hofenfels-Gymnasium) mit Blick auf einige Kranke und Verletzte. „Ein paar Jungs fallen aus, aber ich glaube, wir sind trotzdem spielfähig“, sagte er. Er dachte eigentlich, dass der Saarländische Volleyballverband diesen Spieltag – wie schon den letzten – komplett absagt. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Runde wegen Corona wieder unterbrochen wird“, glaubt er.

Der Lehrer an der BBS Zweibrücken muss wegen der neuen 2G-Regel nun den Impfstatus seines jungen Kaders genau prüfen. Denn nur geimpfte oder genesene Aktivenspieler dürfen am Samstag überhaupt für den SVK baggern. Der Spielausschuss der Saar-Verbandes hat darüber hinaus festgelegt, dass alle Volleyballspieler (also hier auch die Jugend) einen negativen, tagesaktuellen Schnelltest (ausgestellt von einem Testzentrum oder durch den Hygiene-Verantwortlichen der Mannschaft) vorlegen müssen, um spielen zu dürfen. Der Verband empfiehlt den Vereinen, auf Zuschauer zu verzichten, lediglich die Fahrer mit einem Negativtest zuzulassen.