Hans Massar, Ehrenoberturnwart und Ehrenmitglied der Vereinigten Turnerschaft Niederauerbach, ist am Samstag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben. Dies teilte der Verein mit. Hätte es Corona nicht gegeben, dann wäre Hans Massar bis zum zum letzten Tag bei seinen Kindern und Jugendlichen in der Auerbacher Turnhalle gewesen. Durch seine ausgleichende Art hatte er sich viel Anerkennung unter seinen Sportkameraden erworben. An unzähligen Deutschen Turnfesten, und Wettkämpfen hat Hans Massar als Aktiver oder als Kampfrichter teilgenommen. Immer im Gepäck war dabei die Traditionsfahne der VT Niederauerbach von 1909, nach der Rückkehr geschmückt mit einer neuen Fahnenschleife. Der Verstorbene hatte sich in den Jahren 1985 bis 1989 beim Neubau des VTN-Clubheimes als Helfer mit den meisten geleisteten Arbeitsstunden, insgesamt 1372 Helferstunden, hervorgetan. Seit dem Erst-Erscheinen der Vereinszeitung, „VTN-Information“ im Januar 1980 war Hans Massar in verschiedenen Funktionen im Redaktionsteam vertreten.