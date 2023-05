Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Zweibrücker Bub Julian Derstroff kehrt zurück in die Pfalz. Für 90 Minuten ist er am Karsamstag mit dem Hallescher FC zu Gast am Kaiserslauterer Betzenberg. Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein spricht er über die Heimat, Freundschaften und Jürgen Klopp. Aber was hat es mit dem Saumagen auf sich?

Wenn der Bus aus Halle am heutigen Samstag den Betzenberg hochfährt, sind sie bei Julian Derstroff wieder da, die Erinnerungen an eine ganz besondere Zeit, die ihn geprägt hat. Die