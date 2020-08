Zu Beginn der Saison spielte das Wetter nicht so recht mit. Dann, bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke, zog es die Besucher vermehrt ins Freibad. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann zufolge bleibt der Sprung ins kühle Nass auch nach den Ferien möglich.

Brennemann sagte am Freitag, das Freibad bleibe bis auf Weiteres geöffnet. Nach einem etwas schleppenden Beginn der Saison sei das Freibad zuletzt sehr gut angenommen worden. An mehreren Tagen hätten „wir gerne noch mehr Leute ins Schwimmbad gelassen; das ging wegen der Corona-Pandemie aber nicht“, so der Stadtwerke-Chef mit Blick auf die Vorgaben durch die Corona-Pandemie. Unter anderem dürfen pro Tag nur 600 Besucher ins Freibad – 300 am Vormittag und 300 am Nachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr wird das Bad desinfiziert.

Zudem kommen auf die Stadtwerke, die seit Jahresbeginn für das Freibad verantwortlich sind, höhere Kosten zu. Grund: Die Werke müssen wegen der Vorgaben beispielsweise mehr Personal und Security vorhalten. Man wolle den Menschen das Schwimmen dennoch ermöglichen, bei allem was in den vergangenen Monaten war, betonte Brennemann. Die Wetterprognose sei gut, sodass man mit weiteren Besuchern rechne.

