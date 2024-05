In Zweibrücken beginnt die städtische Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau) im Sommer mit dem Austausch sämtlicher Fenster in ihren Wohnblocks im sogenannten French-Housing-Quartier rechts der Hofenfelsstraße vor dem Badeparadies. Vom dritten Quartal 2024 bis gegen Ende 2025 sollen die energetisch schlechten, reparaturanfälligen Fenster aus den 1980er Jahren durch energiesparende Modelle mit Dreifachverglasung ersetzt werden. Laut Gewobau-Geschäftsführer Jörg Eschmann werden rund 1,2 Millionen Euro in neue Fenster in der Bauwerkerstraße 6 - 8, der Dr.-Ehrensberger-Straße 29-31 und 33-35 sowie in der Hofenfelsstraße 96-98, 100-102, 104-106 und 108-110 investiert. Zudem sollen die Treppenhauswände gestrichen und die Mülltonnenplätze überarbeitet werden.