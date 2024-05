Aggressiv und ungehalte reagierte ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer, als ihn die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße in Hanhofen kontrollieren wollte. Die Beamten mussten seinen E-Scooter festhalten, da er damit wegfahren wollte. Als er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht stehen blieb, drohten die Polizisten ihm den Einsatz von Zwangsmitteln an, woraufhin der 49-Jährige ein Einsehen hatte und den Anweisungen folgte. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter THC-Einfluss stand. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutprobe und stellten seinen E-Scooter, auch angesichts mehrerer rauschmittelbeeinflusster Fahrten in der Vergangenheit, zur Gefahrenabwehr sicher.